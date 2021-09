Stiri pe aceeasi tema

- ​Trenul special Connecting Europe Express, cu doua locomotive diesel și șase vagoane, a ajuns la ora 12.22 în Gara de Nord din București, fiind în ziua a 17 a din calatoria sa de 20.000 km și 36 de zile. Trenul pleaca mâine la 7.50 catre Arad, via Brașov, Sibiu, Cluj, Oradea. Sâmbata…

- ​Trenul special Connecting Europe Express, care a plecat din Lisabona la început de septembrie și va strabate 20.000 km prin Europa, a ramas pentru câteva zile fara unul dintre cele șase vagoane, din cauza unor defecțiuni detectate la Zagreb. Planul este ca vagonul sa fie reatașat la tren…

- Arhiducesa Maria Magdalena a Austriei, fiica principesei Ileana a Romanei și a Arhiducelui Anton al Austriei, a murit la varsta de 82 de ani.Mama Arhiducesei Maria Magdalena a Austriei, Principesa Ileana a Romaniei a fost fiica cea mica a Regelui Ferdinand I al Romaniei și a Reginei Maria, dobandind…

- • Pana la Primul Razboi Mondial, devenise al doilea mare nod feroviar dupa București • In Gara Ploiești Sud s-au desfașurat ceremonii de intampinare a tuturor regilor Romaniei, dar și a altor suverani straini • „Daca liniile de cale ferata ocoleau o așezare, aceasta era pur și simplu condamnata la izolare”…

- Potrivit ANM, cerul va fi predominant innorat in prima zi de Rusalii, pe 20 iunie 2021. Nici la mare ploile nu vor lipsi. In jumatatea de est a țarii și la munte vremea se va menține instabila; innorarile vor fi temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descarcari electrice, izolat intensificari…