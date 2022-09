Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a acuzat Rusia, sambata seara, ca duce un razboi energetic impotriva Europei și a vorbit despre nevoia unei unitați mai mari printre statele europene. Declarațiile președintelui ucrainean vin dupa ce Rusia a anunțat ca inchide pe termen nedefinit gazoductul…

- ”Un ciclu de 12 ani care le-a adus durere cetatenilor, a facut economia sa stagneze si a divizat societatea se incheie”, subliniaza premierul conservator Kyriakos Mitsotakis. ”Un nou orizont clar de crestere (economica), unitate si prosperitate apare pentru toti”, anunta el. In 2010, Guvernul grec,…

- Uniunea Europeana a recunoscut, practic, ca blocul comunitar nu va putea rezista, la iarna, fara gazele rusilor. De aceea, a mai relaxat sanctiunile impuse Kremlinului. Achizitiile de titei de la rusi sunt din nou permise. Rosneft și Gazprom, tratament preferential Companiile rusești de stat Rosneft…

- Un acord asupra exporturilor de cereale ucrainene este „posibil in urmatoarele zile” daca Occidentul raspunde cererilor Rusiei, a declarat joi ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, citat de AFP, informeaza AGERPRES . „Avem speranta pentru cereale. Speram sa dam vesti bune in zilele urmatoare”,…

- Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat sambata Statul Major al armatei elene.In noua randuri, avioanele turce au zburat deasupra insulelor elene, iar in 17 randuri au simulat atacuri sau angajari in lupte aeriene de…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto a declarat marti ca Turcia a fost de acord sa sprijine aderarea Finlandei si Suediei la NATO, in prima zi a summitului Aliantei Nord-Atlantice de la Madrid, relateaza Reuters. Niinisto a precizat ca decizia Turciei a survenit dupa ce liderii celor trei tari au semnat…

- Turcia a lansat oficial luni exploatarea de gaze naturale din Marea Neagra care ar urma sa ii permita, potrivit presedintelui Recep Tayyip Erdogan, sa produca zece milioane de metri cubi pana in primul trimestru din 2023, potrivit AFP. Erdogan a asistat in direct la conectarea primei conducte la fundul…

- Inaintea alegerilor prezidentiale de anul viitor si intr-un context de inflatie galopanta in Turcia, presedintele Recep Tayyip Erdogan si alti inalti responsabili turci si-au inmultit criticile la adresa Greciei, rivalul regional, care si-a consolidat acordurile de aparare cu Franta si Statele Unite.…