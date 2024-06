Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal uriaș la Targu Jiu. S-a decis renumararea voturile dintr-o secție, pentru președinția Consiliului Județean și pentru lista de consilieri, insa nu se mai gasesc buletinele de vot. Membrii Biroului Electoral de Circumscripție Targu Jiu au hotarat renumararea voturilor din secția numarul 6.…

- Diana Șoșoaca s-a imbrancit cu jandarmii in fața sediului din Sectorul 3, unde sunt depozitate buletinele de vot, dupa ce a acuzat ca, intr-un camion cu care s-au transportat buletinele de vot, ar fi voturi false sau furate. In incercarea de a-i ține departe de acest camion pe Diana Șoșoaca și pe susținatorii…

- Candidatul Dreptei Unite in Sectorul 2, Radu Mihaiu, cere intervenția BEC. El susține ca, intr-o secție, voturile sale au fost trecute in dreptul unei contracandidate. „In anul 2024 ar fi o rușine sa avem alegeri puse sub semnul intrebari in asemenea hal”, afirma el, intr-o postare pe Facebook. „Aceasta…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

- Un detinut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, a evadat, marti, dintr-o duba, in fata unei clinici medicale din Sectorul 2 din Bucuresti. ”Marti, 09.04.2024, in jurul orei 15:00, s-a constatat ca detinutul MESZAROS ZSOMBOR, in varsta de 34 de ani, condamnat definitiv la 18 ani de inchisoare…

- Un detinut condamnat la 18 ani de inchisoare pentru omor, a evadat, marti, dintr-o duba, in fata unei clinici medicale din Sectorul 2 din Bucuresti. ”Marti, 09.04.2024, in jurul orei 15:00, s-a constatat ca detinutul MESZAROS ZSOMBOR, in varsta de 34 de ani, condamnat definitiv la 18 ani de inchisoare…

- O femeie din București s-a trezit ca locuința proprietate personala din Sectorul 5 al Capitalei a fost ocupata abuziv de o familie cu șase copii. Femeia a chemat Poliția, dar legea spune nu ii poate scoate pe oameni din casa fara ordin judecatoresc. „Mi-au schimbat yala, tot, mi-au decupat ușa și spun…

- Cadavrul unui barbat, cetațean strain, a fost descoperit vineri pe terasa unui bloc din Sectorul 3 din București. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a descoperi imprejurarile in care acesta a murit. Cei care au facut descoperirea sunt niste muncitori, care aveau de efectuat lucrari la terasa blocului.…