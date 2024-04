Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a anuntat marti ca unele state membre ale UE au cerut extinderea sanctiunilor impotriva Iranului, ca reactie la atacul iranian de sambata noaptea asupra Israelului, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Israelul "va cere un pret de la Iran intr-un mod si intr-un moment care ne convine", a declarat duminica ministrul cabinetului de razboi Benny Gantz, dupa atacul iranian cu drone si rachete asupra Israelului. Iranul "a facut cunostinta cu forta sistemului de securitate israelian", a adaugat Gantz,…

- Romania condamna in termenii cei mai fermi atacul Iranului impotriva Israelului, a scris duminica pe platforma X președintele Klaus Iohannis. Și premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe solidaritate cu poporul israelian. „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului.…

- Șeful Statului Major iranian spune ca atacul s-a incheiat și de acum forțele iraniene vor raspunde „daca Israelul ne țintește interesele”. El avertizeaza SUA ca daca participa la un atac impotriva Iranului ii va ținti bazele din regiune. Șeful Statului Major iranian a declarat: „Atacul nostru s-a incheiat…

- Desi toata lumea diplomatica si a serviciilor de informatii da ca sigur un atac al Iranului asupra Israelului, personal ma indoiesc ca va avea o amploare deosebita si va afecta direct teritoriul statului Israel.

- In mijlocul distrugerilor continue din Gaza și a consecințelor globale care le insoțesc, un lucru devine din ce in ce mai clar: campania Iranului impotriva Israelului și, prin extensie, impotriva a ceea ce am putea numi ordinea condusa de americani, devine tot mai puternica. La șase luni de la 7 octombrie,…