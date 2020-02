Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia, vor fi aduși in Romania. Ei vor fi plasați și ținuți in carantina in spații special...

- Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess aflat in Japonia au inceput miercuri sa coboare de pe nava pe care au fost depistate peste 540 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus care a ucis peste 2.000 de persoane in China, informeaza AFP.

- Taiwan va trimite o aeronava pentru evacuarea cetatenilor sai de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia dupa ce a fost afectat de epidemia de coronavirus, a anuntat marti guvernul taiwanez, citat de Reuters. Patru taiwanezi de la bordul vasului au fost testati…

- Un nou lot de teste efectuate pe 681 de persoane aflate la bordul pachebotului Diamond Princess, aflat in carantina in apele japoneze, a indicat 88 de cazuri noi, a anuntat marti Ministerul Sanatatii din Japonia, citat de AFP potrivit Agerpres. In urma acestor rezultate, numarul total de cazuri de…

- Patruzeci dintre cetatenii americani debarcati de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in carantina in Japonia, sunt infectati cu noul virus gripal, anunta un oficial din SUA citat de BBC.

- Statele Unite intentioneaza sa evacueze americanii care se gasesc la bordul pachebotului Diamond Princess, in carantina inca de la inceputul lunii februarie in Japonia din cauza prezentei unor cazuri de...

- SUA urmeaza sa evacueze cetatenii americani aflati la bordul navei Diamond Princess, aflat in carantina in Japonia de la inceputul lunii, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat, sambata, ambasada americana, relateaza AFP, citata de news.ro.Washingtonul a precizat ca va trimite un avion…

- Comisia Europeana a anunțat marți ca ar putea contribui la finanțarea repatrierii cetațenilor europeni aflați in zonele din China afectate de epidemia de coronavirus, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Astfel, Comisia ar putea suporta costurile repatrierilor prin…