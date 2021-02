Stiri pe aceeasi tema

- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters, relateaza Reuters. Pentagonul a pus contracararea…

- China i-a sanctionat, miercuri, pe fostul secretar de Stat Mike Pompeo, fostul consilier pentru securitatea nationala Robert O’Brien si fostul consilier pentru comert Peter Navarro, alaturi de alti membri ai administratiei Trump, transmite Reuters preluat de news.ro Vezi și: Florin Cițu a…

- Statele Unite vor desfașura un mare arsenal de instrumente pentru a contracara practicile „abuzive”, „neloiale” și „ilegale” ale Beijingului, a declarat marți viitoarea secretara a Trezoreriei Janet Yellen, în timpul audierii sale în fața senatorilor americani,…

- Fostul președinte al Huarong Asset Management, una dintre cele mai mari companii chineze de gestionare a creditelor neperformante, a fost condamnat la moarte marți de catre o instanța din orașul Tianjin, relateaza Reuters și Bloomberg.Lai Xiaomin a fost condamnat pentru primirea unor mite în…

- In lista ”neagra” ar putea ajunge oficiali din China, printre care membrii Parlamentului și ai Partidului Comunist. Washingtonul intenționeaza sa impuna sancțiuni impotriva a aproximativ 14 oficiali chinezi din cauza acțiunilor Beijingului in Hong Kong. Anunțul a fost facut luni, 7 decembrie, de Reuters.…

- Uniunea Europeana incearca sa incheie o noua alianta cu Statele Unite care sa puna capat tensiunilor din era Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China, a scris duminica Financial Times citand dintr-un proiect de plan european, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Planul propune…

