UE caută sa reducă dependenta de China

- Documentul, obtinut de Reuters, va sta la baza discutiilor privind securitatea economica a Europei in cadrul unei intalniri a liderilor UE care va avea loc la Granada, in Spania, pe 5 octombrie. Ingrijorati de cresterea asertivitatii globale si a ponderii economice a Chinei, liderii vor discuta propunerile…

- Investigatia Comisiei Europene, care nutreste temeri ca vehiculele electrice chineze ar fi beneficiat de subventii de stat, va avea un impact negativ asupra legaturilor economice si comerciale, a avertizat joi Ministerul Comertului de la Beijing, transmite Reuters. Investigatia anuntata miercuri de…

- Romania, Lider La Exportul De GrauIn primele doua luni ale sezonului agricol 2023-2024, Romania a ramas cel mai mare exportator de grau din UE, cu 1.35 mil. tone livrate, urmata de Polonia si Franța, cu 1.03 mil. tone respectiv 939,000 tone livrate. Totodata, exporturile de orz ale UE au inregistrat…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat miercuri ca, daca se confirma ca in Gabon a avut loc o lovitura de stat, atunci aceasta evolutie va spori instabilitatea din regiune, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Capacitatile de stocare a gazelor naturale din UE sint deja pline in proportie de 90%, cu mult inaintea termenului limita stabilit pentru a se ajunge la acest nivel - 1 noiembrie - a anuntat vineri Comisia Europeana, transmit Reuters si Bloomberg. La 16 august, nivelul a ajuns la 1.024 TWh, sau 90,12%…

- Capacitatile de stocare a gazelor naturale din UE sunt deja pline in proportie de 90%, cu mult inaintea termenului limita stabilit pentru a se ajunge la acest nivel - 1 noiembrie - a anuntat vineri Comisia Europeana, transmit Reuters si Bloomberg, conform Agerpres.„O sa fim in siguranța la iarna.…

- Compania a declarat ca va incepe sa ofere livrari de alimente comandate online in orasul sau de origine, Tallinn, mai tarziu in acest an, intr-o lansare initiala a robotilor Starship, care au aproximativ dimensiunea unei valize. ”Suntem concentrati pe furnizarea de solutii complete pentru a face transportul…

- Birocrații de la Bruxelles s-a poticnit in incercarile lor de a-și consolida in continuare masurile de protecție economica impotriva Chinei, deoarece statele membre ale UE cer mai multe dovezi inainte de a aproba reguli mai stricte. Comisia Europeana a facut presiuni uriașe asupra capitalelor UE pentru…