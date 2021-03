Uniunea Europeana a condamnat joi declinul drepturilor fundamentale in Turcia si a avertizat Ankara impotriva unei interziceri a principalului partid pro-kurd, estimand ca acest lucru va submina credibilitatea angajamentului in favoarea reformelor, relateaza AFP. Interzicerea Partidului Democrat al Popoarelor (HDP), al doilea cel mai mare partid de opozitie, ''ar incalca drepturile a milioane de alegatori in Turcia'', a afirmat seful diplomatiei europene Josep Borrell. Procurorul Curtii de Casatie a facut demersuri in justitie pentru a cere interzicerea HDP. Aceasta initiativa…