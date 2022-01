Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și Marea Britanie au inceput retragerea pesonalului de la ambasadele din Ucraina, in schimb Uniunea Europeana apreciaza ca ”nu ar trebui sa dramatizam situația”, transmit agențiile internaționale. Din cauza amenințarii persistente a unei operații militare ruse, Departamentul SUA a autorizat…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Personalul local si cel neesential pot parasi ambasada daca doresc, iar cetatenii americani care locuiesc in Ucraina "ar trebui sa ia in considerare acum" parasirea tarii cu zboruri comerciale sau alte mijloace de transport, se adauga in declaratia Departamentului de Stat al SUA."Situatia de securitate,…

- Primul transport din pachetul de ajutor in valoare de 200 de milioane de dolari al Statelor Unite pentru susținerea securitații Ucrainei a ajuns la Kiev, a anunțat sambata Ambasada SUA, citata de Reuters. Livrarea vine dupa vizita secretarului de stat american Antony Blinken la Kiev, in aceasta…

- In urma rezultatelor negocierilor cu Rusia privind securitatea, Statele Unite așteapta ca Moscova sa decida ce cale intenționeaza sa ia in situația privind Ucraina. Despre acest lucru a declarat joi Secretarul de Stat american, Anthony Blinken, intr-un interviu acordat postului de radio NPR. "Rusia…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a respins, joi, criticile formulate de Vladimir Putin, conform carora Statele Unite și aliații sai sunt „agresorii” care au determinat escaladarea tensiunilor de la granița dintre Rusia și Ucraina, relateaza Reuters . „Ei bine, faptele sunt un lucru amuzant,…

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…