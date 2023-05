UE aprobă achiziţionarea Activision Blizzard de către Microsoft Dupa mai bine de un an de la anuntul achizitiei Activision Blizzard de catre Microsoft, iata ca aflam si ca UE si-a dat aprobarea pentru aceasta preluare. Asta dupa ce autoritatile din UK au respins-o cu cateva saptamani in urma. MS va cheltui 68.7 miliarde de dolari pentru a prelua gigantul de gaming, care aduce sub aripa sa si compania King. Preia si hituri ca Diablo, World of Warcraft, Hearthstone, Starcraft, Overwatch si seria Call of Duty. De altfel aceasta din urma serie a pus probleme achizitiei, existand teama ca preluarea de catre Microsoft ar duce la bete in roate pentru sosirea titlurilor… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

- Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a declarat ca Microsoft a oferit remedii in domeniul in curs de dezvoltare al jocurilor in cloud, care au eliminat preocuparile antitrust. Aceste remedii s-au concentrat pe a permite utilizatorilor sa transmita in flux jocurile Activision pe care le achizitioneaza…

- Achiziția de 68,7 miliarde de dolari a Activision Blizzard de catre Microsoft a fost blocata in Marea Britanie de CMA (Competition and Markets Authority). Dupa luni de analiza a nu mai puțin de 3 milioane de documente ale Microsoft și Activision, și 2100 de emailuri, CMA a concluzionat ca afacerea ar…

