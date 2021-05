Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a incheiat un nou contract cu Pfizer-BioNTech, pentru achizitia a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, a anuntat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, porrivit AFP si dpa, preluate de Agerpres.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata ca Uniunea Europeana a incheiat un nou contract pentru achiziția a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID de la BioNTech-Pfizer, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres . Contractul include o comanda de 900 de milioane de doze…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata ca Uniunea Europeana (UE) a incheiat un nou contract cu BioNTech-Pfizer, pentru achizitia a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, informeaza AFP si dpa. "Comisia tocmai a aprobat un contract pentru 900 de milioane…

- Comisia Europeana va incheia, in zilele urmatoare, un nou contract cu asocierea Pfizer-BioNTech pentru achizitionarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID-19, livrabile incepand de anul acesta si pana in anul 2023, a declarat vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- Comisia Europeana va incheia in zilele urmatoare un nou contract pentru achizitia a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID al Pfizer-BioNTech, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Agerpres . Dozele urmeaza sa fie livrate pana in anul 2023. Cele 1,8 miliarde de doze vor…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pana acum la nivelul Uniunii Europene au fost administrate 100 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19. Uniunea Europeana va achiziționa inca 50 de milioane de doze de vaccin anti-coronavirus de la Pfizer/BioNTech pana la sfarșitul lunii…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, un nou contract cu grupul farmaceutic Moderna, privind 300 de milioane de doze suplimentare de vaccin anticoronavirus pentru statele Uniunii Europene. „Contractul prevede cumpararea a 300 de milioane de doze suplimentare de vaccin (150 de milioane in 2021 si optiunea…

- "Contractul prevede cumpararea a 300 de milioane de doze suplimentare de vaccin (150 de milioane in 2021 si optiunea a inca 150 de milioane in 2022), in numele statelor membre UE. Noul contract prevede si posibilitatea donarii de vaccinuri tarilor cu venituri mici sau medii sau redirectionarea spre…