UE anunţă încă 30 de milioane de euro pentru Liban / Macron cere ajutarea rapidă a poporului libanez Uniunea Europeana a decis deblocarea a înca 30 de milioane de euro cu ocazia videoconferintei internationale a donatorilor pentru Liban, iar presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut oferirea rapida a asistentei internationale poporului libanez, dupa explozia devastatoare de la Beirut, potrivit Mediafax. Presedintele SUA, Donald Trump, se numara printre liderii politici care urmeaza sa participe la conferinta internationala a donatorilor.



Cel putin 158 de persoane au murit, iar alte aproximativ 6.000 au fost ranite în explozia produsa în zona portuara din Beirut.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a decis deblocarea a inca 30 de milioane de euro cu ocazia videoconferintei internationale a donatorilor pentru Liban, iar presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a cerut oferirea rapida a asistentei internationale poporului libanez, dupa explozia devastatoare de la Beirut, potrivit…

- Daca pana acum cauzele celor doua explozii care au distrus capitala libaneza erau atribuite doar neglijenței și a managementului defectuos al depozitelor portuare, vineri a fost pentru prima data in mod oficial pomenita posibilitatea unui atac extern. Atfel, presedintele libanez Michel Aoun a declarat…

- Președintele libanez, Michel Aoun, a semnalat in aceasta dupa-amiaza ca ancheta are in vedere mai multe piste legate de explozia din portul Beirut, inclusiv neglijența, accident și amestec din exterior, relateaza canalul TV Al Arabiya . "Motivul nu a fost inca stabilit. Exista posibilitatea unei intervenții…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, va efectua sambata o vizita la Beirut, cu scopul de a arata sustinerea Uniunii Europene pentru Liban dupa explozia devastatoare produsa marti."Merg la Beirut maine pentru a transmite solidaritatea Europei cu poporul Libanului. Socati si indurerati,…

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa joi in Liban, pentru a discuta cu toti liderii politici, in contextul exploziei soldate cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, anunța MEDIAFAX."Presedintele Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru a se intalni cu toti…

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

- Michel Aoun, presedintele Libanului, a facut duminica apel la unitate, dupa ce noaptea trecuta in Beirut au avut loc incidente violente intre sustinatorii diferitelor tabere politice si au fost auzite focuri de arma in mai multe cartiere ale capitalei.