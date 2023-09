UE: Anual, 35.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer. Pentru unii nu există tratamente eficace In Uniunea Europeana, anual, 35.000 de copii sunt diagnosticați cu cancer. Pentru unele tipuri de cancer pediatric nu exista un tratament eficace sau, mai grav, nu exista niciun tratament. Pornind de la aceasta realitate crunta, Comisia Europeana anunța simplificarea procedurilor de autorizare a medicamentelor destinate copiilor. Potrivit datelor Sistemului european de informare asupra cancerului (ECIS) din 2020, aproximativ 35.000 de copii au fost diagnosticați cu cancer in fiecare an in Uniunea Europeana. Incidența poate sa ajunga la aproximativ 18 cazuri la 100.000 de copii și adolescenți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

