- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost "nici liber si nici echitabil" si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. "Alegerile nu au fost nici libere, nici echitabile. Vom face o examinare aprofundata a relatiilor UE cu Belarus.…

- Uniunea Europeana a cerut, joi, Rusiei sa investigheze presupuse nereguli denuntate in referendumul pe tema modificarii Constitutiei, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit Mediafax."Avem cunostinta ca exista reclamatii privind nereguli", a declarat joi Peter Stano, purtatorul…

- Uniunea Europeana trebuie sa dispuna de o constelatie proprie de sateliti pentru internet de mare viteza si sa isi consolideze astfel autonomia strategica, a declarat miercuri pentru cotidianul francez Le Figaro comisarul european Thierry Breton, care doreste "sa propuna rapid" acest proiect, informeaza…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inițiat o procedura de licitație deschisa pentru achiziționarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara a imobilelor din 246 de unitați administrativ-teritoriale, din 30 de județe. Lucrarile…

- Uniunea Europeana s-a declarat "socata" si "consternata", marti, de moartea afro-americanului George Floyd in timp ce era imobilizat de politie, condamnand utilizarea excesiva a fortei de catre politie in Statele Unite, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax."Aici, in Europa, la…

- Administratiei Chinei a avertizat, luni, ca va aplica masuri de retorsiune fata de eventualele actiuni de sanctionare dispuse de presedintele Statelor Unite, Donald Trump.Citește și: Rareș Bogdan, anunț CATEGORIC: Klaus Iohannis nu va da premier catre PSD in urmatorii 4 ani și jumatate…

