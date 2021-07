Turcia va putea sa-si exercite influenta asupra rutei migratorii care pleaca din Libia datorita prezentei sale puternice in aceasta tara, a avertizat joi seful diplomatiei europene intr-un interviu pentru cotidianul El Pais, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Turcia este in prezent foarte prezenta in Libia si a devenit un actor de neocolit" in aceasta tara, a subliniat Josep Borrell in acest interviu.

Si datorita "bazelor navale" de care va putea dispune in Libia, Turcia "va avea o influenta asupra rutei migratorii in Mediterana Centrala, asa cum este deja cazul in Mediterana de Est",…