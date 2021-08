Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a propus Rusiei sa discute impreuna despre o potentiala recunoastere reciproca a certificatelor de vaccinare impotriva COVID-19. Declarația a fost facuta de Markus Ederer, ambasadorul UE la Moscova, potrivit agenției de presa TASS.

- Platforma pusa la dispoziție de STS, care ar fi trebuit sa elibereze certificatul digital COVID-19 pentru calatoriile in Uniunea Europeana a dat erori dupa miezul nopții, cand ar fi trebuit sa funcționeze deja. Accesand site-ul https://certificat-covid.gov.ro utilizatorii au primit mesajul „ 403 Forbidden”.…

- Republica Moldova și Turcia au convenit recunoașterea reciproca a certificatelor naționale de vaccinare. Astfel, moldovenii vaccinați, la intrarea in Turcia vor fi scutiți de prezentarea testului PCR și nu vor fi plasați in izolare, la prezentarea unui certificat național de vaccinare impotriva Covid-19,…

- Autoritațile de la Chișinau și Tbilisi au convenit, prin schimb de note, recunoașterea reciproca a certificatelor de vaccinare naționale in vederea facilitarii circulației cetațenilor vaccinați ai Republicii Moldova, in special pe durata perioadei estivale, fara obligația izolarii sau testarii.

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana pe timpul pandemiei de coronavirus vor fi implementate in Romania de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Din datele facute publice pana in prezent, codul QR din certificat va conține informații de identificare,…