UDTTMR si-a pus reprezentantii pe listele liberalilor PNL Constanta a decis pe cine trimite in CLM si CJC

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții locali ai Alianței USR – PLUS și-au lansat, in aceasta seara, candidații la alegerile locale, programate sa aiba loc in aceasta toamna. Evenimentul a avut loc pe terenul viran de vizavi de Autogara Bacau, unde candva erau amplasate atelierele ce aparțineau Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”.…

- Fostul manager al Teatrului de Stat din Constanta, a fost demisa din functie in ianuarie 2019, in urma unui control in cadrul institutiei Tutuianu a dispus activarea articolului 27 din cadrul contractului de management al Danei Dumitrescu care a primit un preaviz de 60 de zile In dosarul nr.1284 118…

- Cei de la PSD taxeaza ședința de partid a celor de la PNL Iași, care s-au reunit fara a respecta regulile de distanțare sociala. Cei de la PSD ii acuza pe liberali ca se considera mai presus de lege și arata ca este ”egalitate, dar nu și pentru caței”.Citește și: Negocierile PSD - Pro Romania…

- Liberalii au ieșit optimiști in urma intalnirii de marți a liderilor PNL cu președintele Klaus Iohannis. Surse din PNL au afirmat, pentru Digi24.ro, ca șeful statului i-a incurajat pe aceștia și a spus ca, deși au mai existat greșeli, Guvernul și-a facut datoria in vremea pandemiei. Aceasta i-a liniștit…

- Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, a facut circ la ședința de joi. El a reacționat nervos cand a fost avertizat de un consiler local sa respecte legea și sa poarte masca de proteție in sala. ”Vreti sa ne luam la bataie? Nu vreau sa port masca!”, a izbucnit Buzatu, dand cu…

- ”Solidaritatea este cea mai puternica arma impotriva coronavirusului” , spune Adrian Nicolae David, prim-vicepreședintele PNL Hunedoara, dupa ce liberalii au decis sa vina in sprijinul hunedorenilor cu probleme sociale. Liberalii hunedoreni doneaza 40.000 de maști de protecție persoanelor…

- Clubul Schalke a decis sa returneze producatorului 8.000 de litri de bere, aflati in depozitele stadionului din Gelsenkirchen, informeaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta cantitate, imbuteliata in butoaie, a ramas in depozit de la ultimul meci jucat de Schalke 04 acasa, la 7 martie, scor 1-1,…

- De aproape o saptamana, in localitatea Cuza Voda a fost instituita o carantina, masura fiind luata din cauza faptului ca au fost confirmate cazuri de coronavirus. Din discutiile purtate cu primarul localitatii, este necesara suplimentarea de fonduri pentru protejarea nevoilor cetatenilor de acolo.Consilierii…