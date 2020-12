Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca in urma negocierilor cu PNL si USR PLUS Uniunea va prelua in viitorul Guvern trei portofolii: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministerul Tineretului si Sportului. "Am avut discutii…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a negociat la sange cu PNL și USR-PLUS, iar Uniunea s-a ales cu cel mai bogat minister. UDMR primește 3 portofolii in viitorul guvern condus de Florin Cițu. ”O coaliție ce va dura 4 ani de zile, dupa 8 ani cu 12 guverne. Vom asuma 3 ministere: Ministerul Dezvoltarii,…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a anuntat miercuri ca a finalizat cel mai actualizat document strategic privind optiunile de politici pentru viitorul padurilor Romaniei din urmatorii zece ani. „Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a finalizat cel mai actualizat document strategic…

- Ca urmare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020, UDMR revine din nou la guvernare. De fapt ramane la guvernare așa cum s-a intamplat mai mereu dupa 1990. Potrivit informațiilor noastre, UDMR, prin vocea liderului Hunor Kelemen, a condiționat intrarea la guvernare prin preluarea controlului…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca opțiunea sa este ca Uniunea sa faca parte dintr-un Guvern alaturi de PNL și USR-PLUS, adica sa aiba miniștri în Cabinet, nu doar sa ofere sprijin parlamentar. Despre partidul radical AUR, Kelemen afirma, la RFI, ca ”nu era nevoie de așa ceva în…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a votat la alegerile parlamentare 2020. El a declarat ca se așteapta de la viitorul Parlament „stabilitate politica, predictibilitate si mai putine certuri inutile”. „Am votat pentru o reprezentare puternica pentru comunitatea noastra. Astept de la viitorul Parlament…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, la Arad, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen…