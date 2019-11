Consiliul Permanent al UDMR a decis ca Uniunea sa nu se pronunțe in favoarea niciunuia dintre candidații ramași in turul II, a anunțat, miercuri, președintele Kelemen Hunor, intr-o conferința de presa susținuta la Cluj. ”Sa decida dupa cum crede fiecare ca e mai bine. Fiecare face analize, eu nu o sa fac analiza niciunui dintre […] Post-ul UDMR nu susține niciun candidat in turul II al prezidențialelor apare prima data in Libertatea .