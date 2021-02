Stiri pe aceeasi tema

- O noua creștere a numarului cazurilor de COVID-19 in Maramures, fața de raportarea saptamanii trecute. Ultimele date publicate de de DSP Maramureș, din data de 11 ianuarie, arata 1.231 cazuri de COVID-19 in județ. Sunt opt focare in Baia Mare. In fruntea raportarii se afla comuna Grosi, cu o incidența…

- UDMR ii cere deputatului sau de Maramures, Norbert Apjok, sa-si depuna demisia din parlament, susținand ca acesta a obtinut mandatul de deputat fara sa indeplineasca conditiile stabilite de partid, scrie hotnews.ro . Anul trecut, Uniunea a impus candidatilor sai conditia de a avea studii superioare.…

- UDMR asteapta ca deputatul sau din judetul Maramures, Norbert Apjok sa-si depuna demisia din parlament. Declarația a fost facuta de presedintele Uniunii, Hunor Kelemen, portalului Maszol.ro, care discuta de câteva zile faptul ca Norbert Apjok a obtinut mandatul de deputat fara sa îndeplineasca…

- Hunor Kelemen așteapta demisia deputatului UDMR de Maramureș Norbert Apjok pentru ca ar fi obținut mandatul fara sa indeplineasca condițiile stabilite de partid, anunța Hirado.hu. Declarația a fost facuta chiar de președintele uniunii care a transmis la Maszol.ro ca ulterior alegerilor uniunea a descoperit…

- „Situatia din ultimii ani din televiziunea si radioul public trebuie urgent investigata oficial. Ceea ce s-a intamplat la cele doua servicii publice de media in ultimii ani trebuie anchetat in detaliu, prin intermediul unei comisii de ancheta parlamentara infiintata in acest scop. Conform regulamentului…

- Patronul clubului din Liga a II-a de fotbal FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, care de la 5 noiembrie executa in regim de detentie o pedeapsa de 3 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, este chemat, printr-o citatie publicata, vineri, pe site-ul FRF, la sedinta Comisiei de Disciplina si Etica…

- Nedisputat nici in 24 octombrie, nici la reprogramarea din 4 noiembrie, din cauuza problemelor cu Covid-19 ale formației satmarene, meciul Luceafarul Oradea – CSM Satu Mare a primit verdictul Comisiei de Disciplina și Etica a FRF in ședința din 2 decembrie.

- UEFA a decis,ieri, ca Romania sa castige la masa verde confruntarea cu Norvegia, din Liga Natiunilor, care a fost anulata dupa ce norvegienii nu au putut face deplasarea la Bucuresti. Decizia ar fi trebuit sa fie luata de Corpul de Control, Etica si Disciplina al UEFA, dar avand in vedere urgenta…