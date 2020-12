Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile PNL-USR PLUS-UDMR se reiau duminica si au ca teme justitia si sanatatea, dar si reforma electorala, subiect pe care ar putea exista divergente intre formatiunile partenere, scrie news.ro. Premierul sustinut de PNL- USR PLUS-UDMR Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul unei noi runde…

- Liderul USR PLUS Dacian Cioloș, propunerea pentru premier in cadrul negocierilor cu UDMR și PNL, a reacționat rapid la decizia lui Dan Barna de-al propune pe deputatul Catalin Drula pentru funcția de șef al Camerei Deputaților. Cioloș comenteaza decizia intr-o postare mai lunga, in care vorbește…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni miercuri, incepand cu ora 18.00 in sistem de videoconferinta, potrivit unui anunt al partidului. LIberalii urmeaza sa valideze propunerea de premier in viitorul Executiv care se va forma in jurul PNL, alaturi de USR-PLUS si UDMR. Liderul PNL Ludovic…

- Liderul PNL Ludovic Orban se intalnește azi la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis pentru a-i inainta 3 propuneri de premier din partea liberalilor. Cele 3 propuneri PNL de premier sunt: - Nicolae Ciuca, premier interimar și ministru al Apararii - Florin Cițu, ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis si liderul USR PLUS, Dan Barna, au avut o discutie telefonica, luni, au precizat, pentru AGERPRES, surse politice. Conform acestora, cei doi vor avea o intalnire, la finalul saptamanii, dupa ce liderul USR PLUS, infectat cu noul coronavirus, va iesi din izolare.…

- Reprezentantii UDMR au venit cu precizari, dupa ce in mass-media au aparut informatii eronate, si spun ca nu exista obligativitatea inregistrarii in Registrul Auto Roman a trotinetelor si bicicletelor electrice. Liderul deputatilor UDMR Benedek Zakarias, initiatorul legii, a atras atentia asupra…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban, despre vaccinarea anti COVID-19: ,,Nu exista prioritate pentru ministri, secretari de stat, functionari. Pe primul loc sunt cadrele medicale” Ludovic Orban a declarat, miercuri seara 18 noiembrie, ca nu este stabilita nicio prioritate privind administrarea vaccinului COVID-19…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a depus un amendament potrivit caruia, daca parlamentarii iși prelungesc mandatele dupa 21 decembrie 2020, nu mai primesc bani pentru diurna, indemnizație sau alte cheltuieli. Declarațiile deputatului de Alba, Florin Roman: ”Potrivit art.63 din Constituția Romaniei,…