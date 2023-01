Ucrainenii sunt uimiți de trupele ruse din Bahmut: 'Nu am mai văzut trupe care avansează în câmp deschis sub foc' (BBC) Un comandant militar ucrainean din orasul Bahmut a descris pentru BBC ferocitatea luptelor de acolo, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) a observat o incetinire a avansului forțelor rusești in zona Bahmut, semn ca rușii vor iniția o pauza tactica sau operaționala.

Seful Administratiei Militare Regionale Zaporojie, Oleksandr Staruh, a raportat ca in noaptea de sambata spre duminica, trupele ruse au bombardat un sat din regiune, lovind, printre altele, linii de inalta tensiune, conform RBC, scrie Rador.

Oleksi Arestovici, consilier in cabinetul presedintelui Volodimir Zelenski, sustine ca ofensiva armatei ucrainene in regiunea sudica Herson ar putea fi mai eficienta decat cea desfasurata in ​​regiunea Harkov, scrie RBC, potrivit Rador.

Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de marti spre miercuri, ocupanții ruși au bombardat raionul Nikopol, informeaza Rador.

Forțele Armate ale Ucrainei continua sa detina controlul asupra situatiei in direcția sudica, unde, in cursul zilei de sambata, au lichidat aproape 50 de invadatori ruși, transmite Comandamentul Operațional "Sud", scrie RBC, potrivit Rador.

Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, sustine ca invadatorii ruși planuiesc sa captureze orasul Bahmut din regiunea Donețk pana la sfarșitul lunii octombrie, o astfel de sarcina fiind stabilita de catre generalii ruși de la Kremlin, scrie RBC, potrivit Rador.

Autoritatile din Belarus au anuntat ca primele trupe rusesti care sunt parte a unei "forte regionale de protectie a frontierei" au sosit in tara, informeaza Rador.

Autoritațile Poloniei au acuzat Rusia ca exagereaza, amplificand problemele de mediu, din cauza construcției unui canal navigabil de catre Varșovia prin Vistula Baltic Spit, relateaza Rador.