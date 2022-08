Ucrainenii, ironici după ce au distrus câteva case pline cu soldați ruși Armata ucraineana a publicat pe rețelele sociale o inregistrare in care este prezentat un bombardament asupra mai multor cladiri in care militarii ruși au incercat sa se adaposteasca. Imaginile au fost postate pe contul de Facebook al batalionului 503 de Infanterie Marina al Ucrainei sub titlul „Misterioasa poveste a dispariției unor militari ruși”. „Va ascundeți și mergeți prin tufișuri. V-am spus: va vedem pe toți. Și chiar daca puteți ajunge intr-un loc, asta e deoarece va lasam sa ajungeți acolo. Dupa care – „Foc!”, se arata in comentariul care insoțește imaginile publicate de armata ucraineana.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara. Nu au absolut nicio legatura cu infrastructuri folosite in punerea in aplicare a acordului privind exportul cerealelor”, declara un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”De aceea, asta nu poate si nici nu trebuie sa sa afecteze…

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ceea ce trebuia sa fie o vacanța de zece zile intr-o stațiune egipteana insorita de la Marea Roșie pentru managerul ucrainean Oleksandr Golovkin și familia sa, a durat mai mult de 100 de zile, ceea ce i-a pus pe cei care acum sunt refugiați in incertitudine, in condițiile in care razboiul din țara lor…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a distrus un depozit de arme furnizate de NATO, in vestul Ucrainei, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a cerut Occidentului sa accelereze livrarile de arme, informeaza AFP.

- 32.050 de soldați ruși au fost uciși și 1.419 tancuri au fost distruse, conform celei mai recente actualizari oferita de Ucraina privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Jurnalist și analist militar, Radu Tudor, susține ca, dupa 100 de zile de razboi, armata Rusiei șocheaza prin debandada de care da dovada, dar și prin faptul ca trupele sunt slab dotate. Jurnalistul apreciaza faptul ca, in aceste 100 de zile, am aflat exact care este dependența Europei de Rusia și…

- Ministerul Apararii rus a declarat sambata ca fortele sale au distrus un important transport de arme furnizate de Occident in nord-vestul Ucrainei, informeaza France Presse, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Aproximativ 28.300 de soldați ruși au fost uciși de la invadarea Ucrainei pana acum, potrivit forțelor armate ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…