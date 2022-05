Stiri pe aceeasi tema

Rusia incearca sa destabilizeze Transnistria, iar daca Ucraina va cadea, trupele Kremlinului vor ajunge in capitala Republicii Moldova, a avertizat un consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Sky News.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a angajat duminica intr-un mesaj difuzat de Pastele ortodox ca "raul" nu va putea distruge Ucraina si s-a rugat pentru o "copilarie, tinerete si batranete fericite" pentru toti copiii ucraineni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca este un "sponsor al terorismului" in discursul sau nocturn de sambata, denunțand atacul asupra portului Odesa, care a coincis cu Sambeta Sfinta, inainte de sarbatoarea Paștelui, celebrata pe 24 aprilie de mulți creștini din Ucraina

Republica Moldova și Georgia nu s-ar folosi acum de momentul in care Kremlinul este preocupat de razboiul lansat in Ucraina ca sa-și elibereze teritoriile ocupate de Rusia.

Ucrainenii au dovedit ca stiu sa lupte mai profesionist decat o armata care lupta de zeci de ani in diferite regiuni si in diferite conditii, a declarat, duminica dimineata, presedintele Volodimir Zelenski intr-un nou mesaj, in timp ce Ucraina a intrat in a 25-a zi de razboi.

Ucraina "are planuri" pentru a asigura continuitatea guvernului "intr-un fel sau altul" pe fondul invaziei ruse, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, relateaza EFE.

O invazie a Rusiei in Republica Moldova ar fi posibila dupa capturarea Odesei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit cu un mesaj adresat direct cetățenilor ruși in care le-a cerut acestora sa il opreasca pe Vladimir Putin.