Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului de Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei, Oleksi Danilov, a acuzat vineri Rusia de organizarea unor provocari in estul Ucrainei pentru a incerca sa provoace armata ucraineana sa raspunda, dar a adaugat ca tara sa va actiona pe cai pasnice pentru a dezamorsa criza, relateaza…

- "E clar ca nu poți avea și certificat verde și razboi. Trebuie sa ințeleaga ca in scenariu de conflict nu mai poți ramane in aceasta schema. Sa ți se spuna ca nu poți intra in adapost ca nu ai certificat, stai și mori afara?! E o tampenie!" a afirmat Bobby Paunescu.Omul de afaceri a afirmat ca in acest…

- Nivelul pregatirilor militare ale Rusiei estimat pentru o posibila invazie la scara larga a Ucrainei a ajuns la 70%, mai multe batalioane tactice urmand a fi desfasurare la granita, au spus doi oficiali americani, citati de Reuters.

- Nivelul pregatirilor militare ale Rusiei estimat pentru o posibila invazie la scara larga a Ucrainei a ajuns la 70%, mai multe batalioane tactice urmand a fi desfasurare la granita, au spus doi oficiali americani, citati de Reuters.

- Fost ministru de Externe și fost consilier prezidențial, Cristian Diaconescu (PMP) a declarat vineri seara, la B1TV, ca președintele Federației Ruse, nu blufeaza in cadrul conflictului din estul Ucrainei. In ultimele saptamani, SUA au acuzat Rusia ca desfasoara trupe in apropierea frontierei…

- Președintele rus Vladimir Putin și-a inasprit discursul cu privire la situația din Ucraina, spunand ca razboiul din estul țarii arata ca un genocid. Declarațiile președintelui rus au avut ca scop abordarea problemei discriminarii fața de vorbitorii de limba rusa dincolo de granițele Rusiei, mulți locuind…

- Generalii ucraineni afirma ca, daca Rusia opteaza pentru o invazie, nu vor avea nicio șansa de a o respinge fara o infuzie masiva de resurse militare din partea occidentului, relateaza The New York Times.La a 30-a aniversare a fondarii armatei ucrainene de saptamâna aceasta președintele…

- Protest in capitala Ucrainei. Mii de oameni au iesit pe strazile din Kiev pentru a cere demisia presedintelui Vladimir Zelenski, si organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Manifestanții au marsaluit pana in fata sediului presedintiei.