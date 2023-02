Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au si-au pierdut viata cand o racheta ruseasca a lovit un bloc de apartamente la Kramatorsk, in estul Ucrainei, au anuntat miercuri autoritatile regionale, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Oficiali occidentali au declarat pentru CNN ca Ucraina a fost indemnata sa-și mute atenția de la luptele de uzura din Bahmut (est) catre o ofensiva rapida in sud in primavara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ucraina nu ar trebui sa incerce sa apere cu orice pret orasul Bahmut, scena unei batalii sangeroase, ci sa se concentreze mai mult pe pregatirea unei contraofensive majore, a estimat vineri un inalt responsabil american, scrie AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Scriitorul american Russell Banks, a carui literatura este legata de portretizarea celor umili si marginali in America secolului al XX-lea, a murit sambata la varsta de 82 de ani de cancer, scrie AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Seful serviciilor secrete din Ucraina, Kyrylo Budanov, a facut o afirmatie similara cu cea a Institutului American pentru Studiul Razboiului despre Bahmut, potrivit careia "fortele ruse sunt in impas", dar a extins afirmatia la intreaga tara, potrivit The Guardian, informeaza News.ro. Fii…

- Cresterea temperaturilor are un efect puternic asupra modului in care se desfasoara ostilitațile in zona orasului Bahmut, din regiunea Donețk, relateaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Doi copii au murit intr-un incendiu care a cuprins joi o casa din localitatea Sarbești, județul Buzau Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Soldatii unei unitati de elita ruse care lupta in Ucraina au publicat o scrisoare de protest in urma pierderilor suferite intr-un atac despre care afirma ca a fost organizat in mod incompetent, relateaza website-ul Meduza, citat luni de agentia EFE, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele…