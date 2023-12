Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Ucrainei a vorbit cu jurnalista Laura Kuenssberg de la BBC, la o zi dupa ce senatorii republicani din SUA au blocat un proiect de lege cheie pentru ajutor.Acesta ar fi oferit Ucrainei un sprijin in valoare de peste 60 de miliarde de dolari (47,8 miliarde de lire sterline).Vorbind la…

- Presedintele Joe Biden cere Congresului SUA sa aloce 105 miliarde de dolari pentru ajutoare destinate Ucrainei si Israelului si pentru securizarea frontierei cu Mexicul, a anuntat vineri Casa Alba.

- NYT scrie ca Israelul a cerut SUA 10 miliarde de dolari. Cu doua zile mai devreme, Casa Alba a anunțat ca pachetul total de ajutor pentru Israel și Ucraina, care va fi supus aprobarii Congresului, se va ridica la 2 miliarde de dolari. Israelul a cerut SUA un ajutor de urgența de 10 miliarde de dolari,…

- In cazul in care Ucraina ar adera la Uniunea Europeana, Kievul ar putea beneficia de o suma de 186 de miliarde de euro pe o perioada de șapte ani, dupa cum se menționeaza in normele bugetare actuale.

- Comisia Europeana a trimis in aceasta saptamana Ucrainei suma de 1,5 miliarde de euro, in termeni de asistenta financiara, relateaza The Guardian. Comisia a promis un total de 18 miliarde de euro pentru Ucraina – tara a primit deja 12 miliarde de euro. Fondurile sunt destinate mentinerii in functiune…