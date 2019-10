Ucraina trece la faza a doua a retragerii trupelor de pe linia frontului din est

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a indemnat Rusia sa-si „retraga trupele“ din estul Ucrainei, dupa retragerea militarilor ucraineni si rebeli prorusi dintr-un sector-cheie de pe linia frontului, relateaza AFP.

- Rusia trebuie sa-si retraga trupele militare din estul Ucrainei si sa nu mai contribuie la destabilizarea situatiei din regiune. Declaratia a fost facuta de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferinte sustinuta in orasul ucrainean Odesa.

- Ucraina a anunțat marți începutul retragerii trupelor sale și ale separatiștilor pro-ruși dintr-un sector-cheie al liniei de front în regiunea estica ucraineana Lugansk, potrivit AFP."Procesul de dezangajare a început de ambele parți (...) în apropierea localitații…

- "Dupa eliberarea prizonierilor nostri politici si marinarilor nostri, pregatim o noua lista si asteptam urmatoarea etapa pentru un schimb de prizonieri", a spus Zelenski, potrivit agentiei de presa Ukrinform.Zelenski, care a fost investit in urma cu numai patru luni, a declarat ca incheierea…

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- Adresandu-se ambasadorilor Frantei prezenti la Paris la reuniunea lor anuala, seful statului francez, care deja s-a declarat favorabil unei normalizari a relatiilor cu Moscova, tensionate in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea in 2014, a adaugat: 'Trebuie explorate in mod strategic caile unei…

- Canada se opune unei reveniri la G8 prin reintegrarea Rusiei, atat timp cat Moscova nu elibereaza teritoriile anexate din Ucraina, subliniaza ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland, relateaza AFP, conform news.ro.”Incalcarea de catre Rusia a dreptului international prin anexarea Crimeei…

- "Este pertinent ca, in cele din urma, Rusia sa se poata alatura G8", din care a fost exclusa in 2014 dupa anexarea Crimeii, a apreciat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP. Exprimandu-se in palatul prezidential Elysee in fata Asociatiei presei prezidentiale, Macron a adaugat:"Divortul…