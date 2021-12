Ucraina, teatru de război? Americanii intervin în conflictul cu Rusia Presedintele american a declarat ca pregateste un „set de initiative” care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac din partea Rusiei, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Kremlinul ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand ca este in „contact constant” cu aliatii SUA si ai Ucrainei, el a declarat, la Casa Alba: „Pregatesc ceea ce va fi, cred, setul de initiative cel mai cuprinzator si cel mai pertinent care este posibil pentru ca sa fie foarte, foarte dificil pentru dl Putin sa faca ceea ce oamenii se tem ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

