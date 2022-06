Stiri pe aceeasi tema

- Tatal lui Brahim Saadoun, tanarul marocan condamnat la moarte de autoritatile separatiste de la Donetk pentru ca luptase ca "mercenar" pentru fortele ucrainene, i-a cerut luni presedintelui rus Vladimir Putin sa intervina in favoarea fiului sau, relateaza AFP.

- Tatal lui Brahim Saadoun, tanarul marocan condamnat la moarte de autoritatile separatiste de la Donetk pentru ca luptase ca "mercenar" pentru fortele ucrainene, i-a cerut luni presedintelui rus Vladimir Putin sa intervina in favoarea fiului sau, relateaza AFP. "Ii cer presedintelui rus Vladimir Putin…

- Doi britanici și un marocan prinși de forțele ruse in Ucraina au fost condamnați la moarte de un tribunal din Donețk, potrivit agenției de presa RIA Novosti, deținuta de statul rus, relateaza BBC.

- Guvernul de la Kiev si-a exprimat convingerea ca regiunea Herson, din sudul Ucrainei, va fi „eliberata” in cele din urma de armata ucraineana, dupa ce autoritatile proruse instalate aici de catre Moscova au anuntat anterior ca planuiesc sa ceara alipirea la Rusia. Mihailo Podoleak, consilier prezidential…

- Ucraina a cerut organizatiei Medici Fara Frontiere (MSF) sa organizeze o misiune de evacuare si tratare a soldatilor aflați in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, intr-un comunicat de presa emis la cateva ore dupa anuntarea evacuarii tuturor civililor din uzina, transmite AFP. Vicepremierul…

- In cazul președintele Rusiei, care, in 24 februarie, a ordonat startul unui razboi in Ucraina, au existat in ultima perioada suspiciuni ca s-ar confrunta cu probleme importante de sanatate, iar ultima apariția nu a facut decat sa le intareasca. Americanii de la New York Post au remarcat ca Vladimir…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a primit marti pe șeful ONU, Antonio Guterres, la Moscova, pentru a discuta despre criza din Ucraina. Cei doi lideri au discutat despre situație, Putin explicandu-i șefului ONU motivele pentru care Rusia a lansat operațiunea militara impotriva țarii vecine la sfarșitul…

- Armata rusa si-a retras trupele din jurul Kievului si si-a indreptat in mare parte atentia asupra regiunii Donbas, in estul Ucrainei. Aceasta miscare ar putea duce la o prelungire a razboiului, relateaza BBC. Dupa 49 de zile de razboi, fortele ruse au provocat deja o catastrofa umanitara in estul Ucrainei,…