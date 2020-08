Ucraina și Israel, apel la evreii hasidici să anuleze pelerinajul din cauza coronavirusului Guvernele ucrainene și israeliene au emis marți o declarație comuna prin care le-au cerut evreilor israelieni hasidici sa anuleze pelerinajul anual în orașul ucrainean Uman din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Reuters.



Zeci de mii de evrei hasidici merg la Uman în fiecare an nou evreiesc pentru a vizita mormântul rabinului Nachman din Breslov, care a reînviat mișcarea hasidica și a murit în 1810.



Anul acesta, sarbatorile de Anul Nou evreiesc au loc în perioada 18-20 septembrie.



