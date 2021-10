Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova se confrunta cu o criza dramatica a asigurarii cu resurse energetice, pe fundalul creșterii prețurilor pe plan internațional, însa tara va avea gaz natural, întrebarea e la ce pret? Despre aceasta a declarat astazi, prim-ministrul Natalia Gavrilita, într-o conferinta…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, a ținut un discurs la ședința Consiliului șefilor de stat ai țarilor CSI. Ea s-a adresat șefilor de state, i-a salutat din numele ei și al Președintelui Maia Sandu, scrie point.md. Prim-ministrul a subliniat ca intilnirea ofera oposibilitatea de…

- Hotararea privind inițierea negocierilor și aprobarea semnarii Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea in domeniul invațamantului superior a fost aprobata astazi, 13 octombrie, de Executivul de la Chișinau.

- Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica a Republicii Moldova, Eugen Carpov, spune ca deocamdata agenția nu a primit nicio solicitare de majorare a tarifelor pentru energia electrica, însa nu exclude, ca acest lucru se va întâmpla în luna aprilie,…

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița și noul Cabinet de miniștri au primit votul de investitura din partea Legislativului și au depus juramantul in fața președintelui Republicii Moldova, Excelentei Sale Maia Sandu.

- Dupa o perioada de sapte luni de incertitudine si fara un Guvern cu puteri depline, Moldova are in sfarsit un nou Executiv. Cabinetul de ministri, in frunte cu premierul Natalia Gavrilita, a fost investit in functie vineri, 6 august, cu votul a 61 de deputati din Partidul Actiune si Solidaritate (PAS). Noul…

- Natalia Gavrilița, oficial desemnata la funcția de prim-ministra de președinta Republicii Moldova, a prezentat numele candidaților pentru 15 funcții in viitorul Guvern. Cel puțin 5 vor fi ocupate de reprezentanți ai societații civile (adica 33%). Totodata, guvernul va avea doar trei femei in calitate…

- Candidatul desemnat la functia de premier al Republicii Moldova, Natalia Gavrilita a anuntat marti lista viitorului cabinet de ministri. In componenta echipei guvernamentale sunt mai multe nume cunoscute, fie fosti ministri din guvernul condus de Maia Sandu, fie membri din echipa Partidului…