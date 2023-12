Ucraina sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie pentru prima dată din 1917 Pentru prima data din 1917, Ucraina sarbatorește Craciunul pe 25 decembrie. Aceasta schimbare nu reprezinta doar o modificare a datei de la 7 ianuarie – data Craciunului in calendarul iulian, folosit de Rusia. Aceasta modificare reprezinta un efort constant al Kievului de a elimina influența Moscovei și de a se alinia cu valorile europene. Craciunul ramane o sarbatoare a speranței și bucuriei. Fabrica de decorațiuni din Klavdievo-Tarasove, aflata intr-un mic oraș in afara Kievului, care odinioara furniza decorațiuni intregii Uniuni Sovietice, a resimțit greutațile conflictului armat. Cu doar o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

