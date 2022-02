Președintele rus Vladimir Putin va superviza personal exercițiile militare cu rachete balistice și de de croaziera, care vor avea loc sambata, a anunțat vineri, 18 februarie, Ministerul rus al Apararii, pe fondul crizei dintre Rusia și Occident in jurul Ucrainei. Forțele Aerospațiale și Forțele Strategice de rachete vor lua parte la ceea ce armata a descris […] The post Ucraina. Rusia scoate rachete balistice și de croaziera. Putin va da ordinul, sambata first appeared on Ziarul National .