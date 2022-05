Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al armatei ucrainene a ridicat joi la 19.900 numarul soldatilor rusi morti, raniti sau luati prizonieri de cand a inceput invazia rusa pe 24 februarie, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia ar fi pierdut in jur de 19.800 de soldati (ucisi, raniti, capturati) in doar 7 saptamani, de la declansarea razboiului in Ucraina, potrivit ultimului bilant publicat miercuri de Armata Ucrainei. In acelasi timp, si Rusia sustine ca a produs daune importante Ucrainei. Ce echipamente militare…

- Armata Ucrainei susține ca in 28 de zile de razboi ar fi reușit sa produca pagube considerabile forțelor rusești. Astfel, peste 15.600 de soldați ruși ar fi murit in razboiul lui Putin. Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit sa distruga, din 24 februarie, de cand Vladimir…

- Armata Rusa a inregistrat pierderi masive pe teritoriul Ucrainei, in contextul ivaziei comandate de catre Vladimir Putin. Ministerul de Externe de la Kiev a anunțat bilanțul. Printre cifrele comunicate, 12.000 de militari ruși uciși, 1205 vehicule de lupta, 362 de tancuri și 58 de avioane distruse.…

- Fost ambasador al SUA in Rusia și actual director al CIA, William Burns spune ca Putin și-a facut calculele pe patru premise, toate greșite. Directorul CIA crede ca, in acest moment, Vladimir Putin este „furios și frustrat” din cauza felului in care acționeaza militarii ruși. „Cred ca Putin este furios…

- Armata rusa a distrus de la inceputul invaziei in Ucraina 89 de avioane de lupta si 57 de elicoptere dintr-un total de circa 250 de aparate de acest fel functionale (avioane si elicoptere) detinute de fortele aeriene ucrainene, a comunicat miercuri Ministerul rus al Apararii, care a mai sustinut ca…

- Rusia a trimis crematorii mobile in Ucraina in urma trupelor militare pentru a ascunde dovezile cu privire la numarul victimelor de pe campul de lupta, susține un oficial britanic. Incineratoarele montate pe vehicule vor fi folosite pentru a ascunde dovezile cu privite la numarul victimelor pe campul…

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat desfașurarea de trupe in doua regiuni separatiste din estul Ucrainei, dupa ce le-a recunoscut luni ca independente, sporind o criza de care Occidentul se teme ca ar putea declanșa un razboi major. Un martor de la Reuters a vazut tancuri și alte echipamente militare…