- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- Belarus ar putea trimite trupe in Ucraina pentru a sprijini invazia rusa a țarii. Acest lucru este raportat de Washington Post , citand o sursa de la Casa Alba. „Este clar ca Minsk este acum o „extensie” a Kremlinului”, a spus un oficial al administrației Biden. Armata din Belarus se poate alatura invaziei…

- Dupa cele trei zile de la invazia armatei ruse in Ucraina, bilanțul este tragic: cel puțin 190 de persoane au murit și peste 1.100 au fost ranite, transmit autoritațile ucrainene. Viceprimarul Kievului, Mykola Povoroznyk, a declarat, duminica dimineața, ca forțele ucrainene controleaza situația in oraș.…

- Sambata, a treia a razboiului din Ucraina, a inceput cu lupte grele pe strazile din Kiev. Armata și civilii ucraineni opun ocupanților ruși o rezistența la care Kremlinul nu se aștepta potrivit seviciilor internaționale. Raiduri aeriene au fost raportate in cel puțin șase orașe din Ucraina, scrie presa…

- O femeie a nascut la metroul din Kiev, unde se adapostea din calea bombardamentelor, scrie Daily Mail. Din cauza atacurilor aeriene ale armatei ruse asupra capitalei Kiev, locuitorii s-au adapostit si in statiile de metrou ale orasului. Aici sunt locuri mai sigure pentru mamele si copiii ramasi in Kiev. Oamenii…

- Imagini impresionante cu locuitorii Ucraina care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat pe holurile din subteran. In imagini se vad adulți și copii care s-au adapostit in stație sau in garnitura de tren oprita. De frica bombardamentelor,…

- Din totalul de 179 de pasageri ai unui avion, 125 au fost testați pozitiv cu COVID-19 dupa debarcare. Oamenii calatoreau pe ruta Italia – India. Potrivit oficialilor din domeniul sanatații, toți vor fi plasați in izolare. Pasagerii au ajuns in orașul Amritsar, din nordul Indiei, cu un zbor charter din Italia.…