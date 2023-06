Ucraina recunoaște că derulează „acţiuni ofensive” de succes, lângă Bahmut Luni, Ucraina a confirmat ca deruleaza in prezent, „actiuni ofensive” in unele zone ale frontului si revendica castiguri teritoriale in apropiere de orasul devastat Bahmut, in est. Totuși, Ucraina, in acest context minimalizeaza scara acestor atacuri despre care Moscova spune ca le-a respins, relateaza AFP. „Sectorul Bahmut ramane epicentrul ostilitatilor”, anunta intr-o postare pe Telegram adjuncta ministrului ucrainean al Apararii Ganna Maliar. „Inaintam acolo pe un front destul de larg”, scrie ea. ???????? The Armed Forces of Ukraine advanced near Bakhmut in the directions of Orekhovo-Vasilovka,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

