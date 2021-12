Stiri pe aceeasi tema

- Petro Porosenko, care se afla in prezent in Polonia si care preconizeaza se intoarca in Ucraina in ianuarie, ”nu a venit” la acest interogatoriu ”pentru ca nu era obligat” sa o faca, a declarat AFP avocatul acestuia Ilia Novikov. Cererea Biroului de Ancheta ucrainean (DBR), insarcinat cu investigatii…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…

- Generalii ucraineni afirma ca, daca Rusia opteaza pentru o invazie, nu vor avea nicio șansa de a o respinge fara o infuzie masiva de resurse militare din partea occidentului, relateaza The New York Times. La a 30-a aniversare a fondarii armatei ucrainene de saptamana aceasta președintele Volodimir…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt capabile sa respinga orice atac din partea Rusiei, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prilejul marcarii Zilei Fortelor Armate, printr-o desfasurare de vehicule blindate americane si de nave de patrulare, transmite Reuters. Presedintele american…

- Turcia este pregatita sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in contextul temerilor Kievului privind o interventie militara rusa, informeaza agentia Reuters. „Fie in calitatea de mediator sau prin discutii directe despre probleme, prin…

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta ca se va implica personal in readucerea in Ucraina a fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, aflat in prezent intr-o inchisoare in Georgia, dat fiind ca fostul lider de la Tbilisi detine pasaport ucrainean, transmite Reuters.…