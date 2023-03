Ucraina primește tancuri Abrams vechi de la americani. La cele noi, livrarea durează aproape un an Pentru ca livrarea noilor modele poate sa dureze și un an de zile, americanii vor trimite repede in Ucraina modele vechi de tancuri Abrams. Pentagonul intentioneaza sa grabeasca livrarea catre Ucraina a celor 31 de tancuri M1 Abrams promise pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, dar pentru ca tancurile sa poata fi transferate Kievului anul acesta solutia gasita este de a se opta pentru tancuri din modelul mai vechi M1-A1, in locul modelului mai avansat prevazut initial M1-A2, au declarat marti surse militare americane agentiei Reuters si postului CNN. In cazul tancurilor Abrams M1-A2, livrarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden și cancelarul german Olaf Scholz au purtat vineri la Casa Alba discuții concentrate in mare parte pe razboiul din Ucraina, riscurile de securitate puse China, dar și alte chestiuni, relateaza Reuters și CNN . La discuțiile din Biroul Oval, Biden i-a mulțumit cancelarului…

- Decizia Statelor Unite de a livra Ucrainei tancuri Abrams a fost luata in urma presiunilor din partea Germaniei, potrivit unei declaratii neasteptate facute recent de Washington, relateaza luni DPA. Presedintele american Joe Biden a aprobat masura dupa ce Germania i-a transmis liderului american…

- Norvegia va comanda 54 de tancuri noi Leopard 2 fabricate in Germania pentru armata sa de la grupul KraussMaffei Wegmann si isi va asigura o optiune de a achizitiona alte 18 tancuri ulterior, a anuntat guvernul vineri, relateaza Reuters si AFP. „Ne asiguram ca avem aceleasi tancuri ca vecinii nostri…

- Guvernul german a aprobat livrarea de tancuri Leopard 1 Ucrainei din stocurile sale industriale si este in discutii pentru a rascumpara 15 tancuri Ghepard din Qatar pentru a le trimite Kievului, a informat vineri ziarul Sueddeutsche Zeitung, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Uniunea Europeana vrea sa pregateasc 30.000 de soldați ucraineni, dublu fața de obiectivul inițial, cu scopul de a ajuta Kievul sa faca fața invaziei ruse, a anunțat, miercuri, un responsabil european. Cei 27 au pus la punct anul trecut, in luna noiembrie, un program vizand pregatirea inițial a 15.000…

- Cele 31 de tancuri M1 Abrams pe care Statele Unite le vor oferi Ucrainei vor ajunge in aceasta tara peste „multe luni”, dar pana atunci administratia presedintelui Joe Biden „nu va pierde timpul” si va asigura instruirea militarilor ucraineni si lanturile logistice astfel incat armata ucraineana sa…

- Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor trimite 31 de tancuri de lupta Abrams in Ucraina. „Despre asta este vorba: de a ajuta Ucraina sa isi apere si sa isi protejeze teritoriul ucrainean. Nu este o amenintare ofensiva la adresa Rusiei. Nu exista nicio amenintare ofensiva”, a declarat Biden,…

- Statele Unite for furniza Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de trei miliarde de dolari, cel mai mare de pana acum, a anuntat vineri Casa Alba, potrivit AFP.Acest sprijin, ale carui detalii vor fi facute publice de Pentagon ulterior in cursul zilei, ar urma sa includa de asemenea vehicule blindate…