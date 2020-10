Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri parlamentului de la Kiev sa dizolve Curtea Constitutionala si sa anuleze decizia acestei instante prin care au fost respinse unele legi anti-coruptie, informeaza agerpres. Decizia a fost criticata ca un pas mare inapoi in combaterea coruptiei,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat joi ca "inacceptabila" decizia Curtii Constitutionale care a invalidat anumite masuri anticoruptie cu o zi inainte, convocand o reuniune "de urgenta" a Consiliului de Aparare si Securitate Nationala (SNBO), relateaza France Presse si Ukrinform,…

- Ucraina incearca sa obtina de la Uniunea Europeana o perspectiva clara si articulata privind aderarea sa, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a indicat miercuri serviciul de presa al presedintiei de la Kiev, citat de Xinhua. 'Uniunea Europeana este partenerul nostru cheie in restabilirea…

- CHIȘINAU, 22 sept - Sputnik. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției care vizeaza sistemul judecatoresc nu poate fi trimis Parlamentului spre aprobare, dat fiind ca nu corespunde normelor constituționale. © Sputnik / Miroslav Rotari Curtea Constituționala a decis:…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca este o problema de securitate nationala pentru Ucraina sa nu se amestece in politica interna a SUA, in special in procesul electoral, transmite Reuters. "#Ucraina nu si-a permis si nu isi va permite sa intervina in alegeri si, astfel,…