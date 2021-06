Stiri pe aceeasi tema

- Prima deplasare in strainatate a presedintelui american Joe Biden are pe agenda intalniri cu liderii Turciei, Marii Britanii si Rusiei, precum si primirea sa de catre doi monarhi, a anuntat joi Casa Alba, transmite Reuters. Joe Biden are programata o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson pe…

- Negocierile indirecte intre Statele Unite si Iran pe tema relansarii Acordului nuclear iranian ar putea fi reluate saptamana viitoare, la Viena, afirma diplomati citati de agentia Reuters, potrivit mediafax.ro. Conform surselor citate, negocierile ar putea fi reluate joia viitoare. In…

- Marile puteri ale G7 s-au declarat miercuri „foarte îngrijorate” de „atitudinea iresponsabila și destabilizatoare” a Rusiei, în special în Ucraina, și au cerut Chinei sa respecte drepturile omului și libertațile fundamentale în Xinjiang și Hong Kong, potrivit…

- Negocierile in format multilateral pe tema relansarii Acordului nuclear iranian vor fi reluate marti, la Viena, in efortul de readucere a Statelor Unite in tratat, anunta Uniunea Europeana. La negocieri participa reprezentantii Uniunii Europene, ai Iranului, Statelor Unite, Chinei, Frantei,…

- Cancelarul Angela Merkel, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cel ucrainean Volodimir Zelenski au lansat vineri un apel catre Rusia de a-si retrage trupele comasate in ultimele saptamani la frontiera cu Ucraina, intr-un demers pentru "detensionarea" situatiei in regiune, relateaza AFP, Reuters…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni ca Ucraina se simte sustinuta de Marea Britanie si alte tari din G7 in confruntarea cu Rusia, dupa o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson, transmite Reuters. "Actiunile recente ale Rusiei reprezinta o provocare serioasa…

- Ministrii de externe ai Statelor Unite, Germaniei, Frantei, Italiei si Marii Britanii si-au reafirmat angajamentul fata de o solutie politica a conflictului din Siria, la implinirea a 10 ani de la izbucnirea revoltei contra presedintelui sirian Bashar al-Assad, informeaza DPA, potrivit AGERPRES.…

- Ministrii de externe ai Statelor Unite, Germaniei, Frantei, Italiei si Marii Britanii si-au reafirmat angajamentul fata de o solutie politica a conflictului din Siria, la implinirea a 10 ani de la izbucnirea revoltei contra presedintelui sirian Bashar al-Assad, informeaza DPA. Intr-o declaratie…