Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins vineri seara demisia prezentata in cursul diminetii de premierul Oleksi Honcearuk, care a luat aceasta decizie dupa ce publicarea unei inregistrari audio a provocat o criza politica la Kiev, transmite AFP.



''Am decis sa va dau o sansa dumneavoastra si guvernului'', a spus Zelenski in timpul unei intalniri cu Honcearuk, conform imaginilor difuzate de presedintia ucraineana.



Seful guvernului ii trimisese anterior presedintelui cererea de demisie, la doua zile dupa ce pe YouTube a fost postata o inregistrare…