Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a dat in functiune o instalatie provizorie de depozitare a deseurilor nucleare, nu departe de zona de excludere de la Cernobil, un eveniment pe care ministrul ucrainean al energiei l-a calificat drept istoric, informeaza dpa. Ministrul energiei German Galuscenko a declarat vineri,…

- De la data de 5 august 2021, guvernul ucrainean anunța despre înasprirea regulilor de trecere a frontierei pentru cetațenii sai cât și pentru turiștii care nu au fost imunizați cu cel puțin o doza de vaccin împotriva COVID-19. Despre noile masuri a anunțat de deputatul…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Alexandr Grușko, a declarat ca principala condiție pentru continuarea tranzitari gazului rusesc pe teritoriul Ucrainei dupa finalizarea contractului in 2024 este cererea in Europa, relateaza RIA Novosti. Ministrul adjunct de Externe a explicat ca de utilizarea…

- Gazoductul reprezinta o sursa de tensiuni cu administratia lui Joe Biden, care considera ca acesta acorda prea mare greutate presedintelui Vladimir Putin, prin faptul ca creste dependenta energetica a Uniunii Europene (UE) fata de Rusia, ale carei exporturi de gaze naturale urmeaza sa se dubleze. Gazprom…

- Suntem ''pe drumul cel bun'', a indicat Merkel, adaugand ca a convenit cu Biden ca este ''indispensabil'' ca Ucraina sa ramana implicata in tranzitul gazelor rusesti catre Europa.Insa, mai spune sefa guvernului german, subiectul Nord Stream 2 a fost abordat pe scurt la aceasta prima intrevedere a sa…

- Germania nu va furniza arme Ucrainei pentru ca Rusia sa nu paraseasca formatul de negocieri 'Normandia' (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) cu privire la Donbas (estul Ucrainei), a dat de inteles miercuri ministrul de externe german Heiko Maas intr-o conferinta de presa sustinuta la Berlin in finalul…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta 'sentimentul militarist' in Ucraina, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, transmite Reuters. Presedintele turc, Recep…

