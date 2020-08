Recordul anterior a fost inregistrat cu doar o zi in urma, pe 13 august. Ieri au fost raportate 1.592 de cazuri de coronavirus. Cel mai mare numar de cazuri intr-o singura zi a fost raportat in regiunile Harkov (205), Liov (186) si Odesa (160). In Kiev au fost inregistrate 158 cazuri noi in ultimele 24 de ore.

In privinta deceselor cauzate de coronavirus in Ucraina, 19 au fost raportate in ultimele ore, iar bilantul total a urcat la 2.01.

Ministrul Sanatatii din Ucraina, Maxim Stepanov, a anuntat joi ca autoritatile preconizeaza reluarea productiei proprii de vaccinuri.

„Daca…