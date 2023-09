Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a cerut, luni, incetarea razboiului „irational” din Ucraina, indemnand ca viitoarele discutii de pace planificate in Orientul Mijlociu sa includa reprezentanti atat ai Ucrainei, cat si Rusiei, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anuntat luni, 24 iulie, ca a descoperit urme de explozibili pe o nava ce naviga din Turcia catre portul Rostov-pe-Don pentru a lua cereale, a relatat agentia de presa TASS , preluata de Reuters și Agerpres . Potrivit, agentiei oficiala rusa care citeaza…

- Ucraina lucreaza in prezent la stabilirea unei rute temporare de transport maritim prin apele teritoriale ale Romaniei, pentru a putea sa exporte in continuare cereale din porturile de la Marea Neagra dupa ce Rusia s-a retras din acordul care asigura un coridor navigabil sigur pentru aceste exporturi,…

- Rusia a acuzat vineri Occidentul ca sponsorizeaza „terorismul nuclear”, dupa ce autoritatile au declarat ca o drona ucraineana a lovit orasul Kurceatov din vestul Rusiei, unde se afla o centrala nucleara similara cu cea de la Cernobil, relateaza Reuters și News.ro. Roman Starovoit, guvernatorul regiunii…

- Apararea antiaeriana rusa a doborat o drona joi seara tarziu deasupra orasul Kursk din sudul Rusiei, in apropiere de granita cu Ucraina, conform informatiilor furnizate de guvernatorul regional, informeaza vineri Reuters.Roman Starovoit a scris pe Telegram ca sistemele apararii antiaeriene au fost…

- Fortele ucrainene au distrus un depozit de munitii "semnificativ" in apropierea orasului portuar Henicesk, ocupat de Rusia in regiunea Herson, din sud, a declarat duminica Serhii Bratciuk, purtator de cuvant al administratiei militare din Odesa, relateaza Reuters. "Fortele noastre armate au dat in aceasta…

- Trei persoane au fost ranite de cioburi vineri dupa ce o drona a lovit o cladire rezidențiala din orașul Voronej, in sudul Rusiei, a declarat guvernatorul regional Alexander Gusev, transmite Reuters. Fotografiile postate pe rețelele de socializare au aratat pagube și urme pe fațada blocului lovit. Russie…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a acuzat marti Ucraina ca a aruncat in aer uriasul baraj Kahovka, parte a unui plan de redesfasurare a unitatilor din apropierea regiunii Herson pentru operatiuni impotriva fortelor rusesti, transmite Reuters. O declaratie a Ministerului rus al Apararii semnata…