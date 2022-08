Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip online arata vehicule militare rusești in interiorul unei camere a turbinelor conectate la un reactor nuclear de la centrala Zaporojie din Ucraina, unde bombardamentele din ultima perioada au alimentat temerile legate de un dezastru nuclear. CNN a geolocalizat și a confirmat autenticitatea…

- In portul Constanța, docherii lucreaza de luni de zile la incarcarea cerealelor ucrainene pe vasele de transport, in plus fața de cantitațile de grane din Romania și din alte țari vecine fara ieșire la mare pe care le incarcau in mod normal, scrie Reuters. Cu toate ca Moscova și Kievul au ajuns la o…

- Macedonia de Nord trimite tancuri sovietice in Ucraina in cadrul unui plan de modernizare in domeniul apararii, relateaza dpa.Macedonia de Nord, cel mai recent membru al NATO, intentioneaza sa-si modernizeze fortele armate pentru ca echipamentul sa fie in conformitate cu standardele Aliantei, a indicat…

- Incendiile reprezinta ultima nenorocire care s-a abatut asupra fermierilor ucraineni din regiunea Nikolaev, invecinata cu Hersonul ocupat in mare parte de ruși. Fermierii se vad acum puși in situația in care trebuie sa aleaga daca vor ramane in apropierea unui front activ ca sa iși culeaga roadele muncii…

- Incepand din 30 iunie, atat Ucraina cat și Republica Moldova vor putea face schimburi comerciale de energie electrica cu statele UE. Ambele țari s-au deconectat in februarie de la rețeaua controlata de Rusia și s-au sincronizat la cea europeana.

- Forțele rusești au obținut caștiguri marginale la periferia orașului Severodonetsk la 18 iunie, dar au stagnat in mare parte de-a lungul altor axe de avansare, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in evaluarea publicata in noaptea de sambata spre duminica. Este probabil ca trupele ruse…

- Germania - criticata de Ucraina din cauza unei trimiteri limitate de armament - urmeaza sa livreze un sistem perfectionat de aparare anti-aerana, in masura ”sa apere un oras mare de raiduri” rusesti, anunta miercuri Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Guvernul german a decis sa furnizeze sstemul de aparare…

- Razboi in Ucraina, ziua 98. SUA vor trimite Ucrainei sisteme HIMARS dotate cu rachete ce pot lovi ținte in interiorul teritoriului rus. Rusia va permite trecerea navelor ucrainene cu cereale prin Marea Neagra cu o condiție. Kremlinul e pregatit sa semneze