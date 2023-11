Ucraina – Italia 0-0, Cehia – Moldova 3-0! Campioana en-titre s-a calificat la EURO 2024. Vis spulberat pentru moldoveni

Stiri pe aceeasi tema

- Italia s-a calificat la EURO 2024 dupa o faza controversata in prelungirile meciului cu Ucraina. Arbitrul Gil Manzano nu a dat penalty la un duel in careu intre Acerbi si Mudryk. Italia a trait periculos partida decisiva de calificare la EURO 2024. Dupa o prima repriza in care s-au jucat cu ocaziile,…

- Echipa nationala a Italiei a incheiat la egalitate luni seara, in deplasare, scor 0-0, cu nationala Ucrainei, calificandu-se la Euro 2024. La turneul final s-au mai calificat Cehia (3-0 cu Moldova) si Slovenia (2-1 cu Kazahstan).La Leverkusen, pe BayArena, Italia avea doua sanse din trei sa se califice…

- Echipa nationala a Italiei a incheiat la egalitate luni seara, in deplasare, scor 0-0, cu nationala Ucrainei, calificandu-se la Euro 2024. La turneul final s-au mai calificat Cehia (3-0 cu Moldova) si Slovenia (2-1 cu Kazahstan), potrivit news.roLa Leverkusen, pe BayArena, Italia avea doua sanse…

- Ucraina a cerut penalty in minutul 90+3 al meciului cu Italia, insa brigada de arbitri din Spania nici nu a vrut sa auda. Meciul s-a terminat 0-0, iar italienii s-au calificat la Campionatul European din 2024. Cu o victorie, ucrainenii ar obținut locul de EURO in locul adversarei de astazi. Italia,…

- ​Italia, Slovenia și Cehia sunt echipele care au obținut calificarea la Campionatul European din 2024. Campioana en-titre a remizat cu Ucraina (0-0), slovenii au invins Kazahstan (2-1), iar Cehia a trecut fara emoții de Moldova (3-0).

- Seara de luni, 20 noiembrie, programeaza doua meciuri extrem de interesante in preliminariile EURO 2024. Italia, deținatoarea titlului european, infrunta Ucraina intr-un meci in care nu trebuie sa piarda pentru a evita o noua eliminare rușinoasa. Moldova se afla in fața primei calificari din istorie…

- Elveția, campioana en-titre, a parasit turneul final al Billie Jean King Cup (fosta FedCup) inca din faza grupelor, dupa ce a cedat impotriva SUA, scor 0-3. Italia și Canada au obținut biletele pentru semifinalele competiției.

- Echipa nationala de fotbal a Ucrainei va intalni echipa nationala a Italiei pe stadionul BayArena, din Leverkusen, in cadrul calificarilor pentru Euro 2024, potrivit news.ro.Meciul dintre Ucraina si Italia, din ultima etapa a grupei C a preliminariilor pentru Campionatul European 2024, se va disputa…