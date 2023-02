Kirilo Budanov, seful GUR, serviciul de spionaj al armatei ucrainene, are 37 de ani si grad de general maior. Urmeaza sa fie numit in fruntea Ministerului ucrainean al Apararii, unde, in plin razboi, il inlocuieste pe Oleksii Reznikov. Budanov a absolvit Institutul Fortelor Terestre din Odesa in 2007, dupa care a servit in cadrul fortelor speciale ale Directiei Principale de Informatii a Ministerului Apararii din Ucraina. A participat la operatiuni militare speciale, informatiile despre acestea fiind clasificate, scrie news.ro.

