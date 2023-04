Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va putea reface pana in toamna nici macar o treime din stocul de rachete folosite in Ucraina (oficial ucrainean)Purtatorul de cuvant al Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ihnat, sustine ca, in toamna si in timpul iernii, Federatia Rusa a lansat un numar mare de rachete asupra…

- Ucraina și Polonia au convenit sa faciliteze tranzitul exporturilor de cereale și semințe oleaginoase, a declarat vineri ministerul ucrainean pentru politici agrare si alimentatie, citat de agentia ucraineana de stiri Ukrinform, citata de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- China ar trebui sa se fereasca sa se implice in razboiul din Ucraina, a declarat Serhi Kiral, viceprimarul orașului ucrainean Lviv, raspunzand la intrebarea referitoare la informatiile potrivit carora Beijingul ar fi luat in calcul furnizarea de arme letale Rusiei, scrie Rador. Fii la curent…

- Președintele ceh, Petr Pavel, sustine ca exista trei condiții care ar trebui sa fie intrunite pentru ca Ucraina sa isi poata elibera teritoriile ocupate de invadatorii Federatiei Ruse, potrivit Ukrinform, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Starul american Leonardo DiCaprio a facut o contribuție la Fundația Olena Zelenska, informeaza agentia ucraineana de stiri Ukrinform. "Dorim sa ii mulțumim lui Leonardo DiCaprio pentru contribuția sa recenta la Fundația Olena Zelenska in sprijinul oamenilor din Ucraina, anunța Rador. Fii…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksi Reznikov, sustine ca Ucraina va primi aproximativ 80 de tancuri Leopard 1 pana la sfarșitul anului - transmite Ukrinform. "Guvernul german a decis deja sa aprovizioneze Ucraina cu tancuri Leopard 1. Pana in vara, vor ajunge in țara 20-25 dintre aceste tancuri,…

- Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador. Fii la…

- Ambasadorul israelian la Berlin, Ron Prosor, sustine ca Israelul ofera Ucrainei mai mult sprijin decat se stie in mod public, relateaza Ukrinform, potrivit rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…