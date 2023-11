Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a acuzat Moscova ca ar fi pornit vineri spre sambata cel mai mare atac cu drone asupra Kievului de la inceputul invaziei ruse in februarie 2022. Cinci oameni au fost raniți, printre care și un copil de 11 ani. Exploziile provocate de sistemul antiaerian in timpul interceptarii si doborarii dronelor…

- Un criminal in serie, cunoscut pentru actele sale de violența extrema, asta pentru ca și-a mancat victimele dupa ce le-a ucis cu sange rece, a fost eliberat din inchisoare și trimis sa lupte in conflictul din Ucraina.

- In urma cu un an, fortele ucrainene sarbatoreau eliberarea orasului Herson din sudul tarii. Dar de atunci, cei aproximativ o mie de kilometri de linie de front nu s-au modificat, in ciuda unei contraofensive ucrainene majore si a multiplelor atacuri rusesti, potrivit AFP, informeaza News.ro.Principalele…

- Declarațiile premierului Marcel Ciolacu din interviul acordat agenției Bloomberg au fost relatate amplu in presa rusa, dar și in cea ucrainena. Agenția rusa RIA Novosti noteaza ca premierul roman face declarații șocante despre Vladimir Putin.Primul ministru al Romaniei, Marcel Ciolacu, afirma ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 616. Kievul a anuntat miercuri, 1 noiembrie, ca Rusia a bombardat peste 100 de localitati din Ucraina in ultimele 24 de ore, cel mai mare raid de la inceputul anului. Calatorind in diverse țari, Zelenski are ocazia sa perceapa ca i

- Rușii se pare ca au probleme cu oamenii de pe front și recruteaza carne de tun pentru Ucraina de prin cartierele sarace ale Cubei. Sunt ademeniți cu sume uriașe, in comparație cu ce caștiga in țara lor.

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit razboiul Rusiei din Ucraina drept un genocid in timpul discursului sau in fața Parlamentului Canadei, vineri, la Ottawa. "Agresiunea rusa „trebuie sa se incheie cu victoria noa

- Fortele ruse au atacat o intreprindere privata cu o racheta de croaziera cu raza lunga de actiune in regiunea centrala ucraineana Vinita, ranind trei persoane, au anuntat vineri, 1 septembrie, autoritatile ucrainene, citate de Reuters . ”Din nefericire, exista victime – trei civili, acestora li se acorda…